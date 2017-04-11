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2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？

台北市長柯文哲。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-04-11  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕明年直轄市長與縣市長選舉登場，其中台北市是兵家必爭之地，媒體民調顯示，若以台北市長柯文哲與假定對手的對決支持度來看，台南市長賴清德與新北市長朱立倫與柯文哲在支持度上差距最小。

《美麗島電子報》進行2018台北市長初選民調，首先詢問台北市民名單上的6位人選是否適合擔任市長，在不限項複選的情況下，前三名分別是柯文哲44.6％、朱立倫44.4％、賴清德40.4％，接著才是張善政、姚文智、蔣萬安。

報導指出，柯文哲與假定人選的對決支持度調查則顯示，若對手是賴清德，柯文哲有35.2％支持度，賴清德則是32.3％。若對手是朱立倫，柯文哲有40.0％、朱立倫為37.6％。

報導分析，在一對一的情況下，泛綠民眾、50歲以上或高中職以下教育程度者較傾向支持賴清德。泛藍民眾、女性或60歲以上，教育程度在專科以下者較傾向支持朱立倫。柯文哲則受到20至49歲、或男性，教育程度在大學以上者青睞。

民調中也包括台北市民眾對柯文哲施政滿意度，有41.2％滿意，47.6％不滿意，11.2％未明確表態。報導表示，民調調查時間為2017年4月6日至4月7日，完訪人數1071人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為±3.0％。

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  • 台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市長賴清德。（資料照，記者蔡文居攝）

  • 新北市長朱立倫。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市長朱立倫。（資料照，記者賴筱桐攝）

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相關關鍵字： 台北市長 台北市長選舉 朱立倫 柯文哲 民調 賴清德
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