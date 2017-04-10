衛生局技正涉嫌包庇藥商 議員拍桌怒斥要求公布廠商

2017-04-10 22:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局一名王姓技正日前涉嫌包庇藥商遭收押。市議員盧崑福今天下午在市議會召開記者會，拍桌怒斥衛生局列席官員，要求公布招待的廠商是哪幾間？

盧崑福表示，王姓技正在衛生局食品藥物管理科負責藥品管制6年多，期間包庇藥商通報衛生局稽查時程、向同仁施壓及要求撤銷裁罰案件，換得藥廠的招待出國或上酒店。質疑市政府縱容養出傲慢肆無忌憚的官，心中只有廠商的利益沒有百姓的健康，要求公布招待廠商名單，同時也應對違法藥商補開罰單。

衛生局副局長林碧芬表示，有關王姓技正部分，檢調目前偵辦中，並不會告訴衛生局細節，上個月底檢調人員執行搜索時，衛生局均配合調查。對於被招待出國等細節，衛生局並沒有相關數據可報告，當事人被收押後，也立即就依法停職，全力配合檢方調查，並將其經手過的案子調出來逐一檢閱，如有不當會依法處理，補開罰單。由於該局並沒有檢調單位的相關偵辦資料，只能就手邊上的資料進行檢視。目前正逐一檢視中，需要兩週的時間來釐清。