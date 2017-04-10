高雄市長初選殺到見骨 立委籲快辦政見辯論
2017-04-10 19:13
〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，各候選人勤走選區爭取支持。有意爭取的民進黨立委趙天麟今天呼籲及早辦理市場初選辯論會，但形式、場次不拘，盼把大選焦點拉回政見表述。
趙天麟表示，日前5位有意參選高雄市長初選的綠委接受電視專訪，並簽下首次市長初選辯論同意書，他樂見媒體提出此方案，呼籲已簽署的黨內同志也認同及早辦理辯論。他也表示，自己政策彙整已接近尾聲，待政策白皮書出爐後，就會正式宣布角逐高雄市長。
趙天麟也說，高雄市長的初選戰較早起跑，但相關消息見諸媒體時，多被形容為煙硝味濃、「殺到刀刀見骨」，讓市民反感；既然各候選人早已在各鄉里舉辦活動，大家可藉媒體辦理辯論，將焦點拉回政見表述，讓口水戰失去空間，參選人也可節省初選經費。
民進黨立委陳其邁今受訪表示也有簽同意書，但表示辯論時間，媒體還需要跟民進黨中央喬時間。民進黨立委管碧玲則說「我隨時都ok」，只是怕到時初選沒有新鮮感，要辯論很好，不要檯面下廝殺，而是就政策辯論。
趙天麟表示，若大家都同意要辦理辯論，「當然希望越多場次越好」，可區分議題如交通、產業走向，讓市民關注外，也可以與國民黨主席選舉政策辯論會「六缺一」、獨缺現任黨主席洪秀柱的狀況做比較，「人家黨主席選舉辯論缺席，我們市長初選辯論全員到齊」，選民更會覺得民進黨是民主、成熟的政黨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國造T91步槍零件熱銷美國 1千多把1天賣光
- 吃魚翅挨轟 李應元認錯：以後不會再吃
- 支持公平貿易 綠議員提案台北成為「公平貿易城市｣
- 占領政院魏揚等8人無罪 黃國昌：對馬江暴政再次審判
- 左轟港右批星 柯文哲否認失言、拒道歉
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 小英柯P賴神都來了！鄭弘儀嫁女兒先安檢
- 夜遊團驚見的男屍 週三解剖找身分驗死因
- 老蕭30而立 神祕大禮是...
- 4/10重要財經新聞一覽
- MLB》跑壘2度犯錯 海盜快腿道歉轟當英雄（影音）
- 未提出求償金額 老屋老樹會館館長︰作品無價
- 日本旅客搶不到來台機票？ 背後原因曝光...
- 美國名人賽》賈西亞、羅斯並列排頭 今搶綠夾克
- 眼鏡蛇泡酒一個月 離奇「復活」咬死人
- 賺翻！113萬舊坦克 油箱裡挖到7650萬黃金
- 中職》獅隊捕手跪著傳二壘抓大王 讓網友直呼猛（影音）
- 「壓力太大」 日教育委員會男職員進廁所對女子露鳥
- MLB》7局9K料理馬林魚 雷神本季首勝開張（影音）
- 三波QE逐步退場 Fed加速減債
- NBA》史詩大三元粉碎金塊夢 拓荒者球星推爆魏少「MVP」
- 盧嘉辰妻撞死人不聞問 警方否認包庇：一切依法處理
- 台三線交安軟硬兼施 請長輩喊話
- 自由廣場》1984圓山飯店的竊聽器....
- 中職》陳金鋒嘆打職棒壓力大 多年來都有胃食道逆流
- NBA》恭喜魏少成就達成 哈登重申MVP定義
- 台灣唯一獲獎 長榮擠進亞太前10大航空公司
- 邵雨薇客串豆花妹新戲 吳慷仁楊一展再同台
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 建輕軌 交長︰宜蘭、彰化具條件
- 前立委盧嘉辰妻遭爆「撞死人不聞問」 吳麗香駁斥
- 假面人妻4ni？熊黛林陪夫祭祖零互動
- 〈熱門族群〉大立光本週法說會 光學股一翻兩瞪眼
- 酒駕又吸毒 70歲蕉農跳入3米深山溝躲警
- 民視內鬥再掀波瀾 董事長郭倍宏挨譙「違法濫權」
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教
- （影音）真面目嚇壞龍俊亨 《蒙歌》怪盜是「他」
- MLB》百大最具影響力球員 少年強打哈波、大谷都上榜
- 葉全真4P 尬3男直說「有點吃力」
- 史坦頓上身？一軍首登場 郭阜林砲打猿
- 高捷首季日均運量 破十年來紀錄
- 食品業社責報告 食安重視仍不足
- 談L.Joe退團一事 Teen Top Niel忍不住紅了眼眶
- 不滿遭抹紅 欣同投顧：籲正視大同公司的治理
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高雄市長初選殺到見骨 立委籲快辦政見辯論
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分