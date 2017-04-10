高雄市長初選殺到見骨 立委籲快辦政見辯論

2017-04-10 19:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，各候選人勤走選區爭取支持。有意爭取的民進黨立委趙天麟今天呼籲及早辦理市場初選辯論會，但形式、場次不拘，盼把大選焦點拉回政見表述。

趙天麟表示，日前5位有意參選高雄市長初選的綠委接受電視專訪，並簽下首次市長初選辯論同意書，他樂見媒體提出此方案，呼籲已簽署的黨內同志也認同及早辦理辯論。他也表示，自己政策彙整已接近尾聲，待政策白皮書出爐後，就會正式宣布角逐高雄市長。

趙天麟也說，高雄市長的初選戰較早起跑，但相關消息見諸媒體時，多被形容為煙硝味濃、「殺到刀刀見骨」，讓市民反感；既然各候選人早已在各鄉里舉辦活動，大家可藉媒體辦理辯論，將焦點拉回政見表述，讓口水戰失去空間，參選人也可節省初選經費。

民進黨立委陳其邁今受訪表示也有簽同意書，但表示辯論時間，媒體還需要跟民進黨中央喬時間。民進黨立委管碧玲則說「我隨時都ok」，只是怕到時初選沒有新鮮感，要辯論很好，不要檯面下廝殺，而是就政策辯論。

趙天麟表示，若大家都同意要辦理辯論，「當然希望越多場次越好」，可區分議題如交通、產業走向，讓市民關注外，也可以與國民黨主席選舉政策辯論會「六缺一」、獨缺現任黨主席洪秀柱的狀況做比較，「人家黨主席選舉辯論缺席，我們市長初選辯論全員到齊」，選民更會覺得民進黨是民主、成熟的政黨。