下修副總統月退金天花板 考試院明審查
2017-04-10 18:57
〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院負責的年改三法已經陸續送出考試院，目前僅剩「政務人員退撫條例修正草案」尚未審查。考試院表示，草案將於明天上午開始審查，盼能盡快做出結論，以利年改時程。
考試院的年改三法分別為「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退休撫卹條例修正草案」，其中前2項已陸續審查完畢並送出考試院，目前僅剩「政務人員退休撫卹條例修正草案」，將於明天上午開始審查
根據銓敘部所提的「政務人員退休撫卹條例修正草案」，除將所得替代率上限分別降至50％及60％，優惠存款18％比照年金改革時程6年歸零外，過去依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，未來月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的18萬元。
民國90年之前尚未制定副總統禮遇條例，副總統的退職金也是以政務人員退職酬勞金給與條例處理，因此除了月退職金外，加計優存利息、合併年資等，月退金遠超過後來制定的副總統卸任禮遇條例中規範的上限18萬。
由於目前卸任副總統中，僅連戰選擇依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職，因此這項規定也被形容為「連戰條款」。
日前有立委提出修法草案，要將卸任總統和副總統的禮遇金砍為每月8萬元，比銓敘部所提的18萬更低。對此銓敘部說明，「政務人員退休撫卹條例修正草案」中對於副總統月退金天花板的規定本來是為了遵循《卸任總統副總統禮遇條例》的相關規定，因此，若未來立法院下修卸任禮遇，總統副總統都必須遵守。
考試院排定明天與週四審查「政務人員退休撫卹條例修正草案」，考試院表示，盼能在本週審查完畢並提出考試院的版本，以利後續年改修法工作進行。
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