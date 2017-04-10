北市議會開議》藍綠各搶3席召委 藍將杯葛柯P施政報告
2017-04-10 20:53
〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今是開議首日，下午抽各委員會席次、並協商召委及副召。6常設委員會，分別由民進黨搶下3席召委、3席副召；國民黨僅拿到3席召委、2席副召，另一名副召為民國黨徐世勳。對此結果，國民黨團書記長陳永德大嘆手氣不佳。另外，台北市長柯文哲明將赴市議會進行施政報告；但陳永德說，黨團認為書面施政報告了無新意、重大政策隻字未提，明將發動杯葛。
法規委員會、紀律委員會還沒組成完畢，召委、副召懸而未決；程序委員會由議長吳碧珠、副議長陳錦祥分別擔任召委及副召。其餘6個委員會，民進黨搶下3席召委、3席副召；國民黨僅拿到3席召委、2席副召，另一名副召為民國黨徐世勳。
民進黨團搶下3席召委，分別是民政委員會（召委謝維洲、副召許家蓓）、交通委員會（召委王孝維、副召簡舒培）、工務委員會（召委梁文傑、副召顏若芳）。
國民黨團也拿了3席召委，財政建設委員會（召委陳永德、副召郭昭巖）、教育委員會（召委應曉薇、副召厲耿桂芳）、警政衛生委員會（召委陳孋輝）。但值得一提是，警政衛生委員會的副召並非國民黨，而是民國黨徐世勳。
國民黨團書記長陳永德解釋，警政衛生委員會共11席，國民黨4席、民進黨4席、新黨1席、親民黨1席、民國黨1席。由於國、民2黨席次勢均力敵，親民問政小組（親民黨及部分無黨籍組成）藉機爭取1席副召，否則改為支持民進黨，所以妥協讓步。國民黨少拿1席副召，氣勢不敵民進黨，令陳永德直呼大歎籤運不好。
另外，台北市長柯文哲明日下午將赴市議會進行市長施政報告。陳永德說，黨團開會後認為，書面施政報告雖厚達300餘頁，但內容了無新意，且重大政策要不是一語帶過就隻字未提，明將杯葛、並要求退回施政報告。
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