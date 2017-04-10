| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路工人從15公尺高處摔落 送醫急救中
 首頁 > 政治

小英糾正「小小發言人」：是前「瞻」不是前「膽」

總統府上週六首度舉辦「總統府小小發言人活動」，小朋友站在總統府新聞中心的發言台上，模擬發言人發言及接受媒體記者提問。總統蔡英文今在臉書分享這段影片。（資料照）

2017-04-10  18:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府上週六首度舉辦「總統府小小發言人活動」，20位小朋友站在總統府新聞中心的發言台上，模擬發言人發言及接受媒體記者提問。總統蔡英文今在臉書分享這段影片，她貼文表示，「各位發言人，是前『瞻』基礎建設，不是前『膽』喔！」

小朋友在模擬問答時，被記者問到答不出來，乾脆來一句神回應：「這件事我要再打電話問總統」，逗得副總統陳建仁哈哈大笑。陳建仁還假扮記者，打趣問小朋友發言人「安娜公主後來有沒有跟男朋友結婚」。小朋友也很熟練的回覆說，「等我了解後再跟副總統回覆」。

蔡英文在臉書表示，上個禮拜六，試辦了第一屆的小小發言人活動，這應該是總統府新聞中心最多笑聲的一場記者會。有的「發言人」把前瞻基礎建設念成前「膽」，有些因為新聞稿太好笑不小心笑場，但也有小朋友台風穩健，一旁的正牌發言人都有點緊張可能要被搶飯碗了。

蔡英文表示，延續去年520後「人民的總統府」概念，未來還會舉辦更多有趣有創意的活動，請大朋友小朋友拭目以待！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小小發言人 發言人 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：小英糾正「小小發言人」：是前「瞻」不是前「膽」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.