小英糾正「小小發言人」：是前「瞻」不是前「膽」

總統府上週六首度舉辦「總統府小小發言人活動」，小朋友站在總統府新聞中心的發言台上，模擬發言人發言及接受媒體記者提問。總統蔡英文今在臉書分享這段影片。（資料照）

2017-04-10 18:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府上週六首度舉辦「總統府小小發言人活動」，20位小朋友站在總統府新聞中心的發言台上，模擬發言人發言及接受媒體記者提問。總統蔡英文今在臉書分享這段影片，她貼文表示，「各位發言人，是前『瞻』基礎建設，不是前『膽』喔！」

小朋友在模擬問答時，被記者問到答不出來，乾脆來一句神回應：「這件事我要再打電話問總統」，逗得副總統陳建仁哈哈大笑。陳建仁還假扮記者，打趣問小朋友發言人「安娜公主後來有沒有跟男朋友結婚」。小朋友也很熟練的回覆說，「等我了解後再跟副總統回覆」。

蔡英文在臉書表示，上個禮拜六，試辦了第一屆的小小發言人活動，這應該是總統府新聞中心最多笑聲的一場記者會。有的「發言人」把前瞻基礎建設念成前「膽」，有些因為新聞稿太好笑不小心笑場，但也有小朋友台風穩健，一旁的正牌發言人都有點緊張可能要被搶飯碗了。

蔡英文表示，延續去年520後「人民的總統府」概念，未來還會舉辦更多有趣有創意的活動，請大朋友小朋友拭目以待！