大巨蛋14項防災維護計畫工項 北市府核准
2017-04-10 20:23
〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋停工將滿2年，目前北市府與遠雄仍在等待台灣建築中心評定書出爐再看下一步。然而，大巨蛋雖然停工，但工地安全仍要顧，遠雄去年向都發局提出14項安全工項，申請先行報備施工，其中都發局9月6日僅核准其中7項，其餘要求遠雄再提送巡檢報告再進行審查。雙方今天再開會，都發局認為因為今年颱風季即將到來，同意遠雄進場施作其餘項目，共計核定14項防災維護計畫工項。
都發局長林洲民表示，核准工項是依據台北高等行政法院駁回遠雄公司不服大巨蛋未按圖施工停工處分所提暫緩停工之行政訴訟，只允許遠雄公司可以針對載重、水浮力、鏽蝕與坍塌等4項問題提出安全工項，並不是同意大巨蛋可以復工，指大巨蛋仍須經過性能審查、都審、環評、建照變更才可申請復工。
林洲民更指出，都發局去年9月已核准損傷維護工程、防洪排水系統等7個安全工項，然而至今已逾7個月，建管處派員檢查認為防災維護工作進度堪慮，尤其大巨蛋棟外牆、屋頂鈦版完成度低，呼籲遠雄公司應儘速於颱風季來臨前施作完成。
遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄對於針對防颱作業有信心，預計14項安全工項須8、9個月時間就能完成。而對於林洲民說大巨蛋棟外牆、屋頂鈦版完成度低，他解釋14項安全工項是連動的，市府去年只准7項，但准外面不准裡面根本無法作業；他也說工程吊車半年前就要預訂，現在全部准了就會盡快跟下包提出需求。
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