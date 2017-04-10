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中市成立運動局 體育運動行政邁入新紀元

2017-04-10  17:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市體育運動行政邁入新紀元，市府運動局今（10）日正式成立，首任局長王慶堂在市政會議宣誓就職。市長林佳龍說，將善用台灣體育運動大學資源，爭取卓越的運動成績；王慶堂也說，以全民運動為基礎，提升整體運動競技的能力。

林佳龍說，台中要成為運動城市，展現舉辦2019年舉辦東亞青年運動會的能力，不管在政策、人力與預算都必須到位，期許運動局落實「健康市民、卓越競技、活力台中」，除爭取卓越的運動成績之外，同時發展全民體育。

他又說，市府將善用台灣體育運動大學資源，成為夥伴關係，並爭取設立國訓中心的「中部運動園區」，成為青少年運動員訓練基地；而台中自行車產業龐大完整，正規畫打造室內自由車競賽館，將產業與城市觀光旅遊結合。

王慶堂表示，運動局初期將建立基本的行政制度與辦理東亞青奧，並從盤點城市的運動休閒空間開始，提供市民友善的運動環境，進一步提升整體運動競技的能力，未來除在自行車等優勢運動持續努力外，也將發展體操等其他項目。

王慶堂指出，今年亞洲冬運的台灣代表團，有一半選手設籍在台中，市府未來也盼提供冬季運動的空間，讓選手不用再跑去台北訓練。中市運動局為市府一級機關，今日王慶堂局長宣誓就職典禮，前行政院體委會主委許義雄、魚池鄉長陳錦倫等人也出席觀禮。

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  • 王慶堂（右）接掌運動局，林佳龍（左）期許落實「健康市民、卓越競技、活力台中」三大願景。（記者黃鐘山攝）

    王慶堂（右）接掌運動局，林佳龍（左）期許落實「健康市民、卓越競技、活力台中」三大願景。（記者黃鐘山攝）

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