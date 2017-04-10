| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路工人從15公尺高處摔落 送醫急救中
 首頁 > 政治

埃及恐攻 外交部表哀悼並譴責恐怖主義

埃及兩座教堂昨天發生恐怖炸彈攻擊，外交部今天表示，我國反對任何形式的恐怖主義，也對罹難者及家屬表示深切哀悼，盼傷者早日康復。圖為外交部大門國旗。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-10  17:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕埃及兩座教堂昨天發生恐怖炸彈攻擊，已造成至少43人死亡與多人受傷，伊斯蘭國（IS）已坦承犯案。外交部今天表示，我國反對任何形式的恐怖主義，也對罹難者及家屬表示深切哀悼，盼傷者早日康復。

埃及兩座科普特基督教教堂昨舉行禮拜時發生自殺爆炸攻擊，第1起爆炸案發生在尼羅河三角洲城市坦塔的聖喬治教堂（Mar Girgis），至少造成27人喪生和78人受傷；第2起爆炸案則是在亞力山卓市的聖馬克教堂（Saint Mark），造成16人喪生和40人受傷。伊斯蘭國旗下的阿瑪克通訊社（Amaq）在其社群媒體帳戶發布聲明稱，派出小組在坦塔與亞力山卓兩座教堂發動攻擊。

外交部今天發布新聞稿表示，對於這起恐怖攻擊，中華民國政府譴責此一違反人性的恐怖暴行，並對不幸罹難者及其家屬表示深切哀悼。外交部強調，中華民國做為國際社會負責任的成員，本於尊重基本人權與愛好和平的普世價值，反對任何形式的恐怖主義，並盼傷者早日康復。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 埃及 埃及恐攻 埃及教堂 外交部 恐怖攻擊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：埃及恐攻 外交部表哀悼並譴責恐怖主義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.