埃及恐攻 外交部表哀悼並譴責恐怖主義
2017-04-10 17:51
埃及兩座教堂昨天發生恐怖炸彈攻擊，外交部今天表示，我國反對任何形式的恐怖主義，也對罹難者及家屬表示深切哀悼，盼傷者早日康復。圖為外交部大門國旗。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕埃及兩座教堂昨天發生恐怖炸彈攻擊，已造成至少43人死亡與多人受傷，伊斯蘭國（IS）已坦承犯案。外交部今天表示，我國反對任何形式的恐怖主義，也對罹難者及家屬表示深切哀悼，盼傷者早日康復。
埃及兩座科普特基督教教堂昨舉行禮拜時發生自殺爆炸攻擊，第1起爆炸案發生在尼羅河三角洲城市坦塔的聖喬治教堂（Mar Girgis），至少造成27人喪生和78人受傷；第2起爆炸案則是在亞力山卓市的聖馬克教堂（Saint Mark），造成16人喪生和40人受傷。伊斯蘭國旗下的阿瑪克通訊社（Amaq）在其社群媒體帳戶發布聲明稱，派出小組在坦塔與亞力山卓兩座教堂發動攻擊。
外交部今天發布新聞稿表示，對於這起恐怖攻擊，中華民國政府譴責此一違反人性的恐怖暴行，並對不幸罹難者及其家屬表示深切哀悼。外交部強調，中華民國做為國際社會負責任的成員，本於尊重基本人權與愛好和平的普世價值，反對任何形式的恐怖主義，並盼傷者早日康復。
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