李凈瑜救夫受阻 立院內政委員會聲援抗議
2017-04-10 17:22
〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，「被失蹤」已23天，其妻子李凈瑜今擬赴中救夫受阻，台胞證也遭註銷。對此，立院內政委員會今通過臨時提案，重申聲援李明哲立場，呼籲中共立即釋放李明哲，並抗議中方漠視人權。
移民署署長何榮村今於立院內政委員會中表示，陸委會、海基會上週都有密切聯繫，陸委會上週也指示，若李明哲妻子要通關，會協助儘速通關；今則是主動與中國聯繫，詢問李妻是否可上飛機，是採主動方式處理。
內政部長葉俊榮則說，兩岸整體確實有些比較凍結的部分，但移民、警察都是非常銜接，這與業務性質有關，並沒有都斷掉，兩岸互動機制做得非常好，促成通關部分也有做到；至於通關後能不能到中國，牽涉台胞證問題，從移民署角度，也已盡量促成。
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