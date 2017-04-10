爭中央預算 朱立倫抱屈：不公平！

2017-04-10 16:39

〔記者張安蕎／新北報導〕總預算規模8年8千億元的「前瞻基礎建設」，今天舉行第一場公聽會，因不開放旁聽，引發國民黨立委齊聲抗議，新北市經發局長施威全一度被拒於門外，新北市長朱立倫今天對此表示，「拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。」

前瞻基礎建設計畫資金豐厚，各縣市卯足全力搶奪這塊大餅，補助建設包括綠能、水環境、城鄉、數位、軌道建設等議題，新北市每項都提案，卻僅有3條捷運路線獲選，引發新北市府不滿，多次批評中央「內定名次、政治考量」。

朱立倫今天下午出席淡海輕軌軌公共藝術發佈記者會時，受訪表示，新北每一項公共建設都已做好計畫、全力以赴，希望能夠爭取中央支持，「拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。」

記者詢問朱立倫，會不會覺得民進黨政府對新北市特別不友善？他答，「大家看得出來，目前的情況是比較不公平的，那我們希望接下來的整個分配，是以市民的需要、以國家的未來前瞻，做為重要的考量。」