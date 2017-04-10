| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

爭中央預算 朱立倫抱屈：不公平！

2017-04-10  16:39

〔記者張安蕎／新北報導〕總預算規模8年8千億元的「前瞻基礎建設」，今天舉行第一場公聽會，因不開放旁聽，引發國民黨立委齊聲抗議，新北市經發局長施威全一度被拒於門外，新北市長朱立倫今天對此表示，「拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。」

前瞻基礎建設計畫資金豐厚，各縣市卯足全力搶奪這塊大餅，補助建設包括綠能、水環境、城鄉、數位、軌道建設等議題，新北市每項都提案，卻僅有3條捷運路線獲選，引發新北市府不滿，多次批評中央「內定名次、政治考量」。

朱立倫今天下午出席淡海輕軌軌公共藝術發佈記者會時，受訪表示，新北每一項公共建設都已做好計畫、全力以赴，希望能夠爭取中央支持，「拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。」

記者詢問朱立倫，會不會覺得民進黨政府對新北市特別不友善？他答，「大家看得出來，目前的情況是比較不公平的，那我們希望接下來的整個分配，是以市民的需要、以國家的未來前瞻，做為重要的考量。」

廣告
  • 不滿前瞻基礎建設多項未入選，新北市長朱立倫今天表示，「拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。」（記者張安蕎攝）

    不滿前瞻基礎建設多項未入選，新北市長朱立倫今天表示，「拜託行政院能夠以公平的態度對待我們。」（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央預算 前瞻基礎建設 朱立倫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：爭中央預算 朱立倫抱屈：不公平！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.