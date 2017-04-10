李凈瑜台胞證被註銷 陸委會嚴正抗議

2017-04-10 16:12

〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲被中國依國安因素為由拘留，李明哲妻子李凈瑜原定今搭機赴北京，台胞證卻遭中方註銷，無法順利登機，陸委會今下午表示，政府表達嚴重抗議，陸方作為無助於事實真相傳達及化解各界疑慮，對兩岸關係造成負面影響。

對於李凈瑜於今日在桃園機場無法順利登機赴陸一事，陸委會表示，任何公權力對人身自由的限制，都必須符合正當法律程序的保障，也必須給予家屬應有的人道探視權益，這是基本人權的保障。李明哲自3月19日入境中國大陸失聯已逾22日，陸方迄今對於所涉罪名及關押地點，均無正式明確的通報，且對李凈瑜持有陸方發給的有效證件，予以註銷阻擾，使其無法順利登機赴陸進行人道探視，政府對此表達嚴正抗議。

陸委會強調，自3月19日事發以來，陸委會即多次與國台辦聯繫，海基會也多次發函及電話聯繫海協會，法務部及刑事局也透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道進行聯繫，促請陸方應儘速公開李明哲遭關押地點、涉及法令，以及限制人身自由的時間等內容，並向我方通報，也應儘速安排家屬探視，但陸方均未正視我方訴求。陸方所為不僅無助於事實真相的傳達及化解各界疑慮，並對兩岸關係造成負面影響。政府呼籲，陸方應儘速透過雙方既有管道進行聯繫通報及處理。

陸委會指出，政府將繼續與家屬及關心本案的國內外團體持續努力，務求陸方儘速公布事實真相、儘速公布拘禁地點、儘速同意家屬探視，並使李明哲早日平安獲釋。