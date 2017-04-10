占領政院魏揚等8人無罪 黃國昌：對馬江暴政再次審判

2017-04-10 15:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北地院今就學運323佔領行政院一案宣判，判涉犯煽惑他人犯罪的黑色島國青年陣線召集人魏揚等7人無罪，其餘14人被控妨害公務等各判刑3月到5月不等，均得以每日1000元易科罰金。對此，318學運要角、時代力量立委黃國昌稍早表示，肯定法院對魏揚等人的無罪判決，「這個無罪判決，毋寧是對過去馬江暴政的再一次審判。」

對部分被告為有罪判決，黃國昌則表示「難以理解，非常遺憾，不應如此區別對待」。

318太陽花學運佔領立法院、台北地院上月底也判學運領袖林飛帆、陳為廷、黃國昌等人無罪。

黃國昌表示，324佔領行動與318佔領行動一樣，都是為了挽救瀕臨懸崖的台灣憲政民主，基於公益不得不為的公民不服從，應全面獲得無罪判決，期待司法能在後續的審判中，能從憲政高度來肯認公民精神與行動。此外，新政府應查明323血腥施暴事件的真相，追究相關責任。