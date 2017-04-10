被國民黨諷「戴墨鏡耍寶」 吳焜裕其實患有眼疾

吳焜裕表示，戴墨鏡是因為自己有眼疾，生活中外出總是要配戴深色墨鏡，在室內也需配戴可過濾藍光的特殊鏡片。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-04-10 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委吳焜裕日前因為在立院國防委員會質詢雷射槍、戰鬥機器人等話題，引起外界關注，更遭到國民黨文傳會副主委唐德明質疑是在「戴墨鏡耍寶」，不過吳焜裕今表示，戴墨鏡是因為自己有眼疾，也引此領有身障手冊，希望未來不管是誰都不該因為身體因素被歧視。

綜合媒體報導，吳焜裕今透過辦公室發出聲明表示，因為自己從5年前被診斷出有視網膜色病變，所以持有視障手冊，且為避免病情惡化，生活中外出總是要配戴深色墨鏡，在室內也需配戴可以過濾藍光的特殊鏡片。吳焜裕因眼疾所苦，所以市也比一般人狹小，在經過不平坦路面或上下樓梯時，需要更謹慎地行走。

針對此次因為「墨鏡」被國民黨調侃，吳焜裕則希望未來不論是誰都不該因身體因素而遭受歧視。吳焜裕也強調，雖本會期換到外交國防委員會，但辦公室針對衛環的各種議題仍不曾懈怠，即使這會期離開了衛環委員會，但也還是會回到衛環委員會提出質詢。