大新竹產業創新發展策略聯盟提昇投資及創新環境

2017-04-10 15:37

［記者洪美秀／新竹報導］提昇大新竹地區的產業創新和研發條件，科技部新竹科學園區管理局、新竹市府、新竹縣府、交大、清大、工研院、國家實驗研究院和竹科園區科學工業同業公會今天共同簽署大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄，未來縣市政府將提供好的投資條件和環境，鼓勵企業及大學創新創業。

以「創新未來x共竹願景」為主題，此次策略平台透過產、官、學、研的跨領域合作，期許讓大新竹地區更具挑戰與競爭力，合作方向包括建立產業投資與經濟發展資訊平台，強化大新竹地區投資環境，且擴大園縣市產學研訓合作，共享人才培訓與技術媒合等資訊與服務，並適時提供產業建廠或擴廠用地需求資訊。

新竹縣、市政府也會提供投資單一窗口服務，配合中央產業發展政策，由園區及研究單位和大學、縣市政府給予協助，並一起推動「新竹科學工業園區特定區計畫」周邊生活圈及交通設施改善計畫等五大主軸。

出席簽約的首長有科管局長王永壯、新竹市長林智堅、新竹縣副縣長楊文科、交大副校長陳信宏、清大校長賀陳弘、園區同業公會理事長沈國榮、工研院長劉仲明、國實院長王永和，期許讓大新竹地區更加繁榮。

市長林智堅強調，市府爭取行政院前瞻基礎建設經費，包括輕軌捷運和大車站計畫，這些都是改善及提昇投資環境，市府會透過更便捷的交通規劃，打造適合的投資環境，更鼓勵中小企業進行創新研發，提高產值產能。