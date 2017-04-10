北市前瞻計畫被「排擠」？ 柯文哲：我沒內線、沒辦法
〔記者何世昌／台北報導〕行政院前瞻基礎建設計畫日前公布，其中台中市、台南市在軌道運輸項目全都被列入補助，但台北市補助狀況尚不明朗。外界質疑，北市府恐遭綠營縣市「排擠」。對此台北市長柯文哲今接受聯訪時說，他也感到很奇怪，總統都還沒公佈，其他縣市首長卻自己跳出來公布；並意有所指表示「我是沒有內線，所以我沒辦法」。
配合行政院推動總額逾8800億元的8年特別預算案「前瞻基礎建設計畫」。北市府共提出9項計畫，預計爭取約500億元經費，包含「台北市東側南北向軌道運輸系統」、「五股地區防洪計畫─成就『社子島計畫』之外部條件」、「大台北供水計畫─翡翠水庫原水管」、「廚餘生質能廠及綠能環保園區計畫」、「台北當代藝術聚落─北美館擴建計畫」、「台北金融園區（中心）─信義區公所現址」、「南港生技產業聚落─南港機廠」、「智慧城市產業驅動方案」、「台北市智慧電網建設」。
綠營執政縣市陸續公布前瞻計畫補助結果，但台北市補助狀況仍不明朗。對此柯文哲今接受聯訪表示，他曾率副市長林欽榮至到行政院，向政務委員張景森報告相關計畫，目前最終報告還未出爐，細節也還沒核定；但若有相關會議，他還是會去參加，並盡量爭取。
柯文哲說，他觀察發現，總統蔡英文會到各地方宣布前瞻計畫補助項目；但有的總統還沒宣布，縣市首長就自己跳出來公布，另他大呼「奇怪」。
媒體問柯，是否感到被「排擠」？柯文哲則大嘆，比較正確的說法是「綠營比較有內線消息」，因為有的縣市連總統都還沒宣布，就自己跳出來宣布，這也不是好的方法，「我是沒有內線」，所以沒有辦法。他認為，縣市首長自行宣布不是好方法，應該是要開完會後，大家一起公布。
另傳出，新北市長朱立倫不滿前瞻計劃，怒轟中央。對此，柯文哲表示，我們不用罵，是就是，不是就不是，我們罵幹什麼，該表達意見還是會表達。隨後更用台語說「這社會不要再罵了，罵沒有效」。
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標題：北市前瞻計畫被「排擠」？ 柯文哲：我沒內線、沒辦法
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