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藉雙城論壇宣揚台灣價值？ 柯P：大家來討論

外界關注，台北市長柯文哲（見圖）是否會藉由雙城論壇，宣揚「台灣價值」？但柯未正面回應，僅說，這就是來談一談，大家來討論。（記者廖振輝攝）

2017-04-10  15:15

〔記者何世昌／台北報導〕「台北上海雙城論壇」將於6月登場，外傳台北市長柯文哲、上海市長應勇2人可望碰面。但柯文哲近來頻強調台灣的民主多元自由開放價值，並轟香港連選舉的自由都沒有、亦無自由的靈魂；外界關注，柯文哲是否會藉由雙城論壇，宣揚「台灣價值」？但柯未正面回應，僅說，這就是來談一談，大家來討論。

外傳上海市台辦近日將派員來台討論雙城論壇細節。柯說，「來就來，談一談」，因為雙方還是對論壇、世大運，有一些細節要談。例如：雙城要怎麼辦、開幾個論壇、時間、地點，還有世大運選手來怎麼接待。他說，政治落實到最後，還是細節，還是要跟大家check。

另也傳出，這回的雙城論壇，中國方面並沒有特別強調「九二共識」。對此，柯文哲表示，「九二共識」只是個名詞；對他來說，實質內容比較重要，包括雙城論壇怎麼辦、時間、地點，世大運選手來了怎麼接待等。

媒體追問，是否會向對方「說實話」、宣揚「台灣價值」？柯文哲僅說，這就是來談一談，大家來討論。

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