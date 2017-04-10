什麼事都不做？ 韓國瑜批：黨中央在練龜息大法

2017-04-10 14:32

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨立委李彥秀今天在「黨主席擬參選人政見發表會」提問，如何讓國民黨再造起死回生？黨主席參選人韓國瑜痛批，黨中央在練龜息大法，什麼事都不做。

韓國瑜表示，自己是在選「金光黨黨主席」，因為現在的國民黨千瘡百孔，一定要全力往前衝，雖然非常難但還是要去做。

韓國瑜質疑，武俠小說中有龜息大法，現在中央黨部就像在練龜息大法，什麼事都不做，在農會及文化總會議題上，蹦蹦蹦被民進黨打趴，台南市長賴清德任內登革熱那麼多，結果蚊子都是國民黨養的，民進黨是一方有事八方支援，國民黨卻是一方有事、八方逃亡。

韓國瑜更批，從南到北，黨中央任由南部地區民代自生自滅，有黨中央去聽過質詢嗎！地方議員全像孤兒被對手殲滅，黨中央一定要去關切他們，不要還在練龜息大法。