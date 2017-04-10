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北市未納前瞻計畫 柯P︰綠縣市有內線消息

2017-04-10  14:44

〔即時新聞／綜合報導〕行政院「前瞻基礎建設計畫」編列8800億元經費，不過各縣市施政效率不一，台北市長柯文哲今被問到「是否認為中央對於台北市跟綠營縣市的施政效率相比，綠營縣市比較優先」？柯文哲則說：「正確說法是他們比較有內線消息。」

根據《蘋果日報》報導，行政院推行前瞻計畫，綠營縣市提出的計畫獲得中央青睞，但台北市卻是榜上無名。柯文哲今下午受訪時表示，他有到行政院和政委張景森報告過前瞻計畫相關事項，不過到目前為止好像都是總統蔡英文到各地宣布，最終核定報告也還沒出來，未來會盡量爭取。

柯文哲被問到，會不會覺得中央對於北市和綠營縣市的施政效率上，綠營縣市較優先？柯文哲認為「正確的說法是他們比較有內線消息」，因為有些政策連總統都還沒宣布，每個縣市首長就自己跳出來宣布了，柯強調「這不是好辦法」，應該要開完會大家講好，他也強調自己沒有內線。

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  • 柯文哲今被問到「是否認為中央對於台北市跟綠營縣市的施政效率相比，綠營縣市比較優先」？他回應：「正確說法是他們比較有內線消息。」（資料照，記者簡榮豐攝）

    柯文哲今被問到「是否認為中央對於台北市跟綠營縣市的施政效率相比，綠營縣市比較優先」？他回應：「正確說法是他們比較有內線消息。」（資料照，記者簡榮豐攝）

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