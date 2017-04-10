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兩岸關係 韓國瑜：兩性關係 吳敦義駁：不是戀愛問題

國民黨黨主席擬參選人政見發表座談會。（記者朱沛雄攝）

2017-04-10  14:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法國民黨團今舉行「黨主席擬參選人政見發表會」，對於九二共識、一中各表的立場，參選人韓國瑜認為「兩岸關係是兩性關係」；吳敦義則認為，兩岸關係不是一男一女的戀愛問題。

韓國瑜說，那些模糊的文字，路上隨便問一個路人大家聽到馬上昏掉，大家聽得懂嗎？康熙字典有7萬5千字，台澎金馬需要這8個字，還是8個字需要台澎金馬。

他更說，為何日本皇軍不攻打泰國，為何台灣不能跟鄰近國家好好相處？這是中華民國領導者的高度智慧展現，也是國民黨領導者要去思索的。

韓國瑜形容兩岸關係和兩性關係幾乎一模一樣，台灣是個美人，美國人想要、中國人想要，但台灣不要隨便結婚，不然他就打死你。

隨後回答的吳敦義則認為，九二共識、一中各表非常重要，兩岸關係不是一男一女戀愛問題，那是中共和中華民國。

吳敦義提及，國民黨長期以來有尊嚴的和中國對談，九二共識雖不是簽訂在契約上，但這是兩岸和平發展的「定海神針」、兩岸和平的最重要基礎，一定不能輕易放棄。

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