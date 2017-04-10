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余筱萍想選北市議員 童仲彥回應超酸

台北市議員童仲彥，得知余天大女兒余筱萍有意要在他的選區萬華參選，反諷對方是「麻將專業」。（合成圖）

2017-04-10  14:23

〔即時新聞／綜合報導〕余天大女兒余筱萍有意要參選台北市萬華區議員，可能威脅到同區的現任議員童仲彥。童仲彥對此酸溜溜地表示，他有劍橋大學、媒體工作和兩任議員所累積的經驗，希望可以和余筱萍的麻將專業互相交流看看。

據《三立新聞》報導，童仲彥似乎在酸余筱萍的能力，同時也暗諷余筱萍背後的家庭勢力。童仲彥說，自己的父母不太喜歡政治和鎂光燈，他認為這是自己與對方家庭全然不同的地方。

童仲彥自從爆出毆妻外遇案之後，就被民進黨開除黨籍。但童仲彥仍強調，他的心永遠都是民進黨的，而在被開除黨籍後，他就做回「台灣阿童」的身分。

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