韓國瑜誇最像蔣公 太太不像蔣宋美齡

韓國瑜在發表政見時表示，自己雖然只是賣菜的，腦袋外型最像先總統蔣公，但太太不像蔣宋美齡。（記者朱沛雄攝）

2017-04-10 13:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法國民黨團今日下午舉行「黨主席擬參選人政見發表會」，黨主席參選人韓國瑜在發表政見時表示，自己雖然只是賣菜的，但腦袋外型最像先總統蔣公，但太太不像蔣宋美齡。

韓國瑜指出，自己行業別只是賣菜的，給他一個機會，會帶來不一樣的國民黨，而且參選人中自己的腦袋最像先總統蔣公，外型最像國民黨黨主席，只是太太不像蔣宋美齡。

韓形容，政治可以很高貴，也可很卑鄙，總統蔡英文應該好好把台灣建設好，現在台灣產業下滑，詐騙集團眾多多，一堆年輕人跑去國外運送毒品 ，還去年肯亞詐騙，「台灣人的善良在哪裡，為何只剩詐騙和毒品？」

韓國瑜更說，國民黨即便團結也不見得有救，不管誰當黨主席，落選者要全力協助當選者，現在最重視拋開歷史包袱，國民黨有88萬黨員、有30幾位中央委員，編制居然跟共產黨一樣大，國民黨組織非改照不行，這樣才能重新出發。