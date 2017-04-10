| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新大同提假處分等2項聲請 法院裁定駁回 太陽花占領政院宣判 魏揚、許立等8人無罪
 首頁 > 政治

韓國瑜誇最像蔣公 太太不像蔣宋美齡

韓國瑜在發表政見時表示，自己雖然只是賣菜的，腦袋外型最像先總統蔣公，但太太不像蔣宋美齡。（記者朱沛雄攝）

2017-04-10  13:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法國民黨團今日下午舉行「黨主席擬參選人政見發表會」，黨主席參選人韓國瑜在發表政見時表示，自己雖然只是賣菜的，但腦袋外型最像先總統蔣公，但太太不像蔣宋美齡。

韓國瑜指出，自己行業別只是賣菜的，給他一個機會，會帶來不一樣的國民黨，而且參選人中自己的腦袋最像先總統蔣公，外型最像國民黨黨主席，只是太太不像蔣宋美齡。

韓形容，政治可以很高貴，也可很卑鄙，總統蔡英文應該好好把台灣建設好，現在台灣產業下滑，詐騙集團眾多多，一堆年輕人跑去國外運送毒品 ，還去年肯亞詐騙，「台灣人的善良在哪裡，為何只剩詐騙和毒品？」

韓國瑜更說，國民黨即便團結也不見得有救，不管誰當黨主席，落選者要全力協助當選者，現在最重視拋開歷史包袱，國民黨有88萬黨員、有30幾位中央委員，編制居然跟共產黨一樣大，國民黨組織非改照不行，這樣才能重新出發。

廣告
  • 韓國瑜（中）的球鞋在其他參選人皮鞋中顯得獨特。（記者朱沛雄攝）

    韓國瑜（中）的球鞋在其他參選人皮鞋中顯得獨特。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：韓國瑜誇最像蔣公 太太不像蔣宋美齡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.