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蔡英文：與尼國友好關係代代相傳

2017-04-10  13:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達一行，總統致詞表示，2003年到2016年間，已有352位尼國青年獲得我國獎學金來台灣進修，目前有123位正在台灣就讀，包括財政暨公共信貸部長阿柯斯達與工商暨發展部長蘇洛薩諾的子女也是台灣獎學金學生，讓兩國的友好關係代代相傳。

蔡總統致詞時，感謝今年1月份她率團赴尼加拉瓜參加奧德嘉總統及穆麗優副總統就職典禮時，受到該國政府及人民熱情接待。台灣跟尼加拉瓜距離雖然遙遠，但在各領域都有很深的連結。

蔡英文表示，在經貿交流方面，兩國於2006年簽署「台尼自由貿易協定」，當時尼加拉瓜對台灣的出口金額為860萬美元，10年後的今天，成長將近10倍，台灣已成為尼國在亞洲的第一大市場。

蔡總統說，今年1月她結束中美洲的訪問後，外交部籌組了「中美洲投資採購考察團」，並於4月初赴尼加拉瓜考察投資環境。期盼兩國能一起合作，鼓勵輔導台商投資，在互惠互助的原則下，共創雙贏。

此外，總統強調，透過青年學子的交流，不但增進了台尼兩國的情誼，也協助尼國培養高階專業人才、強化國家競爭力，未來我國政府將持續推動各項互惠雙贏的交流計畫。她也藉此機會對尼國近年在許多國際場域為台灣的國際參與發聲，向尼國政府和人民表達誠摯的感謝。

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  • 蔡總統接見尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達一行，總統致詞表示，目前有123位正在台灣就讀，包括財政暨公共信貸部長阿柯斯達與工商暨發展部長蘇洛薩諾的子女也是台灣獎學金學生，讓兩國的友好關係代代相傳。（資料照，總統府提供）

    蔡總統接見尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達一行，總統致詞表示，目前有123位正在台灣就讀，包括財政暨公共信貸部長阿柯斯達與工商暨發展部長蘇洛薩諾的子女也是台灣獎學金學生，讓兩國的友好關係代代相傳。（資料照，總統府提供）

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