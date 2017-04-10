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中國出奧步斷救夫路 李明哲妻失落返家

李明哲的妻子李凈瑜因台胞證遭註銷、無法入境中國，原定今天飛往北京的計畫被迫取消。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-10  13:07

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由居留，「被失蹤」至今已達23天，其妻李凈瑜原定今午飛往北京營救丈夫，不料台胞證卻遭註銷。李凈瑜表示震驚、難過，並且已於稍早失落返家。

無法登機的李凈瑜表示，她的訴求非常清楚，就是「人道」，但中國政府卻以一個「貌似人道」的管道來告訴他相關資訊，讓她感到震驚、難過，更覺得意外。李凈瑜的救夫之路在中國註銷她的台胞證以後受阻，她稍早已搭乘捷運落寞返家。

針對李凈瑜台胞證遭到註銷，海基會副秘書長兼發言人李麗珍表示，海基會約在今天早上9時左右接獲通報，航空公司也在10時左右收到相同通知。此外，李麗珍強調，海基會人員會持續陪同。

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