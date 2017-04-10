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國民學堂同場開講 主席參選人搶票

詹啟賢、郝龍斌、韓國瑜同場開講。（記者鄭淑婷攝）

2017-04-10  12:51

［記者鄭淑婷／桃園報導］「國民學堂黨政專班座談」今天到桃園市龜山區開講，黨主席候選人詹啟賢、郝龍斌與韓國瑜等人到場各自闡述理念，爭取基層黨員的支持，有青年黨員特別請假出席，想聽聽黨主席候選人對青年參政的想法。

詹啟賢表示，基層普遍關心選後團結、黨內改革以及2018地方選舉、2020年總統大選勝選等議題，這次黨主席選舉不只與國民黨的發展相關，也攸關兩岸關係、亞太局勢的發展，需要一個沒有包袱、恩怨的人，他強調：「那個人就是我！」

郝龍斌表示，民進黨執政出現許多問題，卻拿食安和日本、美國交換利益，非常不妥，他也拋出青年參政、集體領導、地方黨部直選，以及反對黨工裁員、減薪等議題爭取支持，只有國民黨強大，才能抵制民進黨鴨霸。

韓國瑜也抨擊，最近台灣詐騙、毒品案層出不窮，甚至已經到「舉世皆知」，過去台灣人的勤奮、良善哪裡去了？年青人看不到希望、未來，淪為詐騙、運毒，民進黨執政後不思國家發展，卻以消滅國民黨為目的，執政後完全採取仇恨、鬥爭手段，要對國民黨斷腳筋、挖祖墳，他表示：「國民黨要是垮掉就是台灣的浩劫。」國民黨一定要自立自強，否則民進黨一黨獨大、為所欲為，對台灣發展不利，黨主席改革是非常重要的契機，讓賣菜的當黨主席，一定給大家不一樣的未來。

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  • 詹啟賢。（記者鄭淑婷攝）

    詹啟賢。（記者鄭淑婷攝）

  • 郝龍斌。（記者鄭淑婷攝）

    郝龍斌。（記者鄭淑婷攝）

  • 韓國瑜。（記者鄭淑婷攝）

    韓國瑜。（記者鄭淑婷攝）

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相關關鍵字： 詹啟賢 郝龍斌 韓國瑜 黨主席
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