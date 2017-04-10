鎮長已離職 罷免者無奈取下看板

2017-04-10 12:29

〔記者蔡宗勳／大林報導〕嘉義縣大林鎮前鎮長黃貞瑜，鎮長任內參與嘉義縣農會總幹事候聘，2年前的競選對手簡志偉發起罷免連署，並在中興路口懸掛「罷免落跑鎮長」看板，結果連署才進入第二階段，黃貞瑜已經辭掉鎮長一職就任縣農會總幹事，罷免沒有對象而胎死腹中，簡志偉今天雇工拆卸看板，大肆抨擊選罷法。

簡志偉指出，去年底新修選罷法後經總統公告上路，雖放寬門檻，也准許廣告、宣傳，看似貼近民意，卻在這件民選首長罷免個案中，暴露出不少缺失，被罷免對象更明目張膽半途離職，「落跑又升官」，凸顯新修選罷免除毫約束力而言。

簡志偉說，選罷法第92條雖載明罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人；其於罷免案進行程序中辭職者，亦同。

但這對已經連任的縣市長、鄉鎮市長而言，一點約束力也沒有，因為，民選首長本來就規定連選得連任一次，而這次的罷免對象黃貞瑜肆無忌憚地辭去鎮長一職，更令人詬病。