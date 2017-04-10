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國民黨不提年改版本 林俊憲：裝死的鴕鳥心態

2017-04-10  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨晚參加「捍衛八百壯士同心挺柱大會」，她在致詞時表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本，因為那是「設局」。對此，民進黨立委林俊憲嗆，國民黨不願面對年改，還妄想重新執政，根本是裝死的鴕鳥心態。

林俊憲今早在臉書發文表示，針對年改議題，洪秀柱居然提出「國民黨不該提年改版本」，還喊著「完全執政要完全負責」，這些話，不知道當年進行年改失敗的馬英九聽了，是什麼樣的滋味？

林俊憲指出，年金改革是每一任台灣領導者都要面對的問題，馬政府任內也嘗試過年改，可惜的是最後流於失敗，而每一次的失敗，都會加大下一次的難度。年金制度越晚改革，要面對的阻力就越大，也就越困難。

林俊憲說，聽到洪秀柱主席這一番言論，沒想到一個擁有百年歷史的政黨，一個在台灣執政超過四十年的政黨，居然是以「裝死擺爛的鴕鳥心態」，不願面對台灣當前最嚴重、攸關下一代的問題。老實說有些遺憾，更有些失望。

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  • 國民黨主席洪秀柱昨天表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本。民進黨立委林俊憲則嗆，這是裝死的鴕鳥心態。（資料照，記者林正堃攝）

    國民黨主席洪秀柱昨天表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本。民進黨立委林俊憲則嗆，這是裝死的鴕鳥心態。（資料照，記者林正堃攝）

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