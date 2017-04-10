國民黨不提年改版本 林俊憲：裝死的鴕鳥心態
2017-04-10 13:52
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨晚參加「捍衛八百壯士同心挺柱大會」，她在致詞時表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本，因為那是「設局」。對此，民進黨立委林俊憲嗆，國民黨不願面對年改，還妄想重新執政，根本是裝死的鴕鳥心態。
林俊憲今早在臉書發文表示，針對年改議題，洪秀柱居然提出「國民黨不該提年改版本」，還喊著「完全執政要完全負責」，這些話，不知道當年進行年改失敗的馬英九聽了，是什麼樣的滋味？
林俊憲指出，年金改革是每一任台灣領導者都要面對的問題，馬政府任內也嘗試過年改，可惜的是最後流於失敗，而每一次的失敗，都會加大下一次的難度。年金制度越晚改革，要面對的阻力就越大，也就越困難。
林俊憲說，聽到洪秀柱主席這一番言論，沒想到一個擁有百年歷史的政黨，一個在台灣執政超過四十年的政黨，居然是以「裝死擺爛的鴕鳥心態」，不願面對台灣當前最嚴重、攸關下一代的問題。老實說有些遺憾，更有些失望。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 吃魚翅挨轟 李應元認錯：以後不會再吃
- 李凈瑜台胞證遭註銷 徐永明：拒入境將演變成國際事件
- 裁併公懲會？ 公懲委員：廢監察院和考試院時再檢討
- 鎮長已離職 罷免者無奈取下看板
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 眼鏡蛇泡酒一個月 離奇「復活」咬死人
- NBA》打破55年的史詩紀錄 魏少第42次大三元到手！
- 「環保」野外生存遊戲 水晶彈狙擊追逐還能為土壤保水
- 〈快樂上班族〉壓力在球桌上釋放
- 義隆電3月營收創6個月新高 本週發表指紋辨識智慧卡
- 寶貝浣熊遭沒入 她策劃半年「劫囚」
- 世大運》新廣告又惹議 玩金獎作品老梗
- 只給中國媒體發問 章子怡擺架子
- 小英柯P賴神都來了！鄭弘儀嫁女兒先安檢
- 黨國不分！38年前司法分工由國民黨決定
- 徐小可不認七世夫妻 阿Ben勒脖逼就範
- 首爾地鐵站垃圾桶 驚現手榴彈
- 全國族語認證通過率 南市12連霸4人榜首
- 挪威發現疑似炸彈裝置 威脅等級升高
- 薪扣額升至15萬？ 財長：委外研究建議
- 男友參賽閉關 劉雨柔無奈禁慾8周
- 網聚襲胸辣妹 惡男被拒竟抓頭撞牆
- 狀況真的不好…美女主播抗癌1年 愛夫隨侍沮喪
- MLB》開車出門後不知去向 昔大聯盟球星驚傳失蹤
- 集英社慶百歲 太平歌樂大會親
- 人生如果可以重來 李麗華仍會接受倪敏然
- 兩外勞罹屈公病 感染地菲、印
- 《玩命8》紐約首映 馮迪索孤立巨石強森
- 血友病非血癌 有藥醫免恐慌
- 《樹大招風》踩中國地雷 金像獎得獎名單全被消失
- 香取慎吾神隱3天 笑撇私生子
- 曾志偉相隔20年再奪男配角 自爆「宿命論」
- 控警員猛盯胸部 輕熟女反被控誣告起訴
- 熊本熊學會跳「戀舞」！ 和我老婆結衣PK可愛
- 乩童寫這個字 讓星卉走出憂鬱症
- 〈職場觀察員〉部門間本位主義，橫向溝通受阻，怎麼辦？
- 力挺王定宇 陳唐山︰有能力最重要
- 明天鋒面到 中部以北雨勢明顯
- 約翰希南訂製4.5克拉鑽戒求婚 背後意涵好動人
- 他把菲籍女友、娶菲籍妻 竟是為了....
- 台北中午飆35.4度 四月史上第3高溫
- 〈愛情黨羽〉那一年 我的遐想青春
- 再打敘利亞 俄國、伊朗怒嗆將對美軍事報復
- 神岡垃圾掩埋場再利用 轉型慢壘場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨不提年改版本 林俊憲：裝死的鴕鳥心態
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分