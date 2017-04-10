黨員提問「是否選總統」？詹選、郝不選

國民學堂黨政專班座談，國民黨黨主席候選人詹啟賢、郝龍斌、韓國瑜下鄉接受黨員提問。（記者鄭淑婷攝）

2017-04-10 12:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］「國民學堂黨政專班座談」在桃園市龜山區開講，國民黨黨主席候選人詹啟賢、郝龍斌、韓國瑜同時出席，面對近百名基層黨員提問，黨員很關心「選上黨主席後是否參選總統」，也大力建議「未來的黨主席」，如果韓國瑜沒有當選，可否聘請他出任秘書長、為黨效力。

對此，詹啟賢直言：「如果選上黨主席，我會參選2020年總統。」韓國瑜如此優秀當然要重用，但他有個更好的想法，韓國瑜在立法院的戰力可能比擔任祕書長強；郝龍斌則表示：「我沒有準備要選總統。」誰能贏就支持誰做總統，過去與韓國瑜共事過，大家現在都是黨主席候選人，給他指派職務可能不太禮貌，但建議所有的黨主席候選人，日後可以組成「改革顧問團」，協助促進黨的團結及改革。

韓國瑜則未回應參選總統問題，對於黨員希望他沒選上可出任秘書長，他幽默回應說：「有很多黨員要投給我的理由，是我的頭型很像『蔣公』，我現在要選的是黨主席，怎麼會是秘書長。」

黨員提問十分踴躍、另也問及「國民黨敗選的主因是什麼，選上黨主席將如何改變」、「當選黨主席後優先任務為何？打算和地方黨部建立什麼樣的關係？當選後是否持續與基層黨員互動」、「國民黨吸引青年入黨的賣點違和」、「2018縣市長及議員提名制度，是否把黨員投票及民調拉進來？有無青年保障制度」、「人頭黨員問題怎麼解決」、「六三三政策錯誤」、「軍公教年金改革問題」、「建議國民黨要往『南』看，不要只是台北看天下」。