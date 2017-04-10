李凈瑜台胞證遭註銷 海基會再度籲中妥適處理
2017-04-10 12:11
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國逮捕，「被失蹤」已23天，李妻李凈瑜原定搭乘今天下午搭機前往北京營救丈夫，但其台胞證今早遭註銷，因此無法前往中國。海基會回應，對此事感到深表遺憾，呼籲中方釐清事實、積極回應訴求並妥適處理，避免對兩岸關係造成不利影響。
李明哲上月19日入境中國後隨即失蹤，後證實是以「涉嫌危害國安」為由遭到逮捕，迄今已23天，中國仍無交代李明哲人在何處等細節。李妻李凈瑜原定搭乘今天下午1時的班機，直飛北京拜訪國台辦，查知李明哲先生的下落並營救丈夫。但中國方面今早註銷李凈瑜的台胞證，航空公司也以此拒絕其登機，致使李妻無法前往中國。
海基會發布新聞稿回應此案表示，對於李凈瑜無法前往北京探視李明哲先生一事，海基會深表遺憾。海基會強調，對家屬焦急的心情感同身受，知悉李凈瑜計畫前往中國後也指派同仁隨行，並主動協調當地台商協會提供必要協助，安排接機、交通與住宿等事宜，並將相關訊息通報中國海協會。
海基會指出，台灣社會高度關注本案，然而中方迄今未透過兩岸制度化聯繫機制，通報李明哲先生的涉案情況，以及限制人身自由的依據、時間、地點等資訊，一再加深台灣民眾對於赴中的疑慮。海基會說，中方註銷李凈瑜的台胞證，阻撓其前往北京，但海基會關切本案的態度不變，今後仍將視案情後續發展及家屬需求，積極聯繫協調處理。
海基會也再次呼籲中方，應儘速釐清案情，並依循正式管道主動通報我方，妥適處理相關程序，以維護當事人應有權益，並積極回應我方及家屬各項訴求，如同意安排家屬探視等，以解懸念，圓滿化解爭議，避免對兩岸關係造成不利影響。
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