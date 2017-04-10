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民調大勝藍營3戰將 林佳龍：加速用政績贏得支持

2017-04-10  11:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對媒體報導，台中市長林佳龍在施政滿意度與喜歡度都達5成以上，下屆市長選舉，他的民調48.5%，也大幅領先國民黨3位可能的參選人。對此，林佳龍今（10）日受訪時感謝市民肯定，並強調台中正處大建設發展階段，也獲得中央支持，許多政策皆已上軌道，他會加速用政績贏得市民支持。

林佳龍於市政會議前接受媒體訪問，對於有媒體民調指他的施政滿意度、喜歡度、下屆市長選舉民調等指標表現亮眼，他表示對於現任者來說，自己要跟自己賽跑，行穩致遠。現任市長先把政績做好最重要，感謝市民給予肯定，這是鼓勵也是責任。

他並強調，台中正處於大建設發展階段，升格後的各項基礎建設，包括交通、水利、經濟產業、社會福利及教育文化等，都獲得中央支持，也讓市府更可放手去做。他上任一開始需要推動革新，現在許多政策皆已上軌道，未來他會加速努力，用政績贏得市民支持。

至於其他競爭者，林佳龍說，民主時代難免有各項競爭，他自己將以開放的心態，透過良性競爭，讓城市更好，這是參與民主政治每個人共同的信念。

根據艾普羅民調於今年4月6日進行的「台中市長滿意度調查」，55.2%受訪者對林市長上任後表現滿意，喜歡林市長的達59.1%，其中，原台中縣區的支持度近60%。

針對下屆台中市長選舉，林佳龍與立委江啟臣民調支持度各為47%和23.5%、與立委盧秀燕為44.7%和28.5%、與前台中市副市長蕭家淇則為48.5%和21.8%，皆大幅領先。本次民調有效樣本712人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.7%。

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  • 下屆市長選舉民調，林佳龍領先藍營3戰將，他感謝市民肯定，並強調會加速用政績贏得市民支持。（記者黃鐘山攝）

    下屆市長選舉民調，林佳龍領先藍營3戰將，他感謝市民肯定，並強調會加速用政績贏得市民支持。（記者黃鐘山攝）

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