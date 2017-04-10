支持公平貿易 綠議員提案台北成為「公平貿易城市｣

左起為民進黨市議員簡舒培、國際公平貿易組織執行長Dario Soto Abril、民進黨市議員李建昌、紐澳公平貿易基金會執行長Molly Harriss Olson、民進黨市議會黨團總召許淑華、民進黨市議員王威中。5人共同聯署「我支持台北成為公平貿易城市」。（記者何世昌攝）

2017-04-10 11:54

〔記者何世昌／台北報導〕聯合國2013年把「公平貿易城市」列入「後千禧年方案」，亞洲已有日本3個城市經審成為公平貿易城市。台北也不落人後，台北市長柯文哲2015年宣示加入，但程序上，還需台北市議會提案通過，才能遞件申請。為此，民進黨團總召許淑華等人今召開記者會並指已擬妥提案，盼盡快讓台北市成為華文地區第一個公平貿易城市。

立委余宛如今早邀請國際公平貿易組織執行長Dario Soto Abril、紐澳公平貿易基金會執行長Molly Harriss Olson，民進黨市議會黨團總召許淑華，及民進黨市議員李建昌、王威中、簡舒培召開記者會，共同連署「我支持台北成為公平貿易城市」。

身兼台灣公平貿易推廣協會理事長的余宛如說，全世界已有28個國家、1878個城鎮加入公平貿易城市行列，亞洲地區以日本為先鋒，熊本市在2011年率先成為亞洲第一個公平貿易城市，接著還有名古屋、逗子市等。台灣則是由柯文哲在2015年宣示要朝平貿易城市前進，目前只差議會同意的最後一步。

對此，許淑華表示，她已擬妥提案，今日下午市議會將召開大會，將邀請跨黨派議員聯署，讓台北市成為華文地區第一個公平貿易城市。簡舒培說，買賣東西也包含公平正義，盼藉此提案讓社會底層勞工的人權、勞權得到重視。

李建昌表示，商品價值不斷提升但卻沒有反應在勞工所得，偏遠落後地區的勞工、農民，從事勞動的所得微乎其微，照顧到偏遠勞工才能有助於世界的進步。王威中則說，國內也面對類似問題，農產糟盤商剝削，盼加入公平貿易城市後，能把理念落實台灣，降低剝削。

余宛如指出，國際公平貿易組織關注「經濟合作暨發展組織」（OECD）之中，每日收入2-4美元以下的貧窮國。這些國家多半生產咖啡、可可、香蕉、棉花、玫瑰等初級產業，不僅受到剝削，也深受期貨價格影響。但公平貿易商品不只農產品，也包含黃金、足球、智慧手機等日用品。

余解釋，貧窮國家會利用童工縫製足球；智慧手機內晶片需要特殊礦物，貧窮國家勞工會被壓榨在不友善的環境內開採，這與黃金狀況相似。

余說，若台北正式成為公平貿易城市後，除了讓台灣在國際有新的曝光舞台，亦能引入這些商品，實質減少貧窮國家的剝削情況。她也不排除建議北市府在世大運賽會時，使用公平貿易足球。