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太陽花學運323攻佔行政院案 北院下午宣判

太陽花攻佔行政院案，下午將宣判結果。圖為太陽花學運「318占領立法院」案，22人無罪場外記者會。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-10  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕3年多前發生占領立法院的太陽花學運，其中學運團體「黑色島國青年陣線」總召集人魏揚等21人，被控涉犯妨害公務罪的「323攻占行政院」一案，台北地方法院開庭審理後，預定今天下午2點30分宣判。

綜合媒體報導，發生在2014年3月、佔領立法院將近1個月的反服貿抗爭運動，共衍生出「318占領立法院」、「323攻占行政院」、「411路過中正一分局」等3案。其中，法院已對「318占領立法院」和「路過中正一分局」作出判決，只剩「323攻佔行政院」案尚未宣判。

「323攻佔行政院」一案的事件背景起源於3年前的太陽花學運。當時，學運人士在3月18日佔領立法院5天後，魏揚、黑色島國青年陣線部分成員，以及318佔領立法院的學生、民眾，因未獲得當時馬政府對「退回服貿協議」訴求的正面回應，因此在3月23日晚間7點，號召民眾在行政院周邊路障上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議。警方於3月24日凌晨起展開強制清場行動，並沿途廣播要抗議群眾離開，又開動水車以水炮驅離抗議民眾，終於在清晨約5至6時將行政院周邊道路完成清場。

而「323攻佔行政院」一案被起訴人數最多，檢方兩次總共起訴132人，之前行政院院長林全裁示對126位被告撤回告訴，但還有21人因涉犯妨害公務罪，屬公訴罪無法撤銷，經由北院多次開庭審理後，將於今天下午2點30分宣判。

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