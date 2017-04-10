國造T91步槍零件熱銷美國 1千多把1天賣光

國造T91步槍自從2002年開始服役，被陸軍、海軍陸戰隊及特戰部隊普遍使用。（資料照，記者游太郎攝）

2017-04-10 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕國造T91步槍自從2002年開始服役，被陸軍、海軍陸戰隊及特戰部隊普遍使用。有媒體報導指出，國防部軍備局去年以出口零組件方式在美國銷售T91步槍，第一批於近日上市，因為性能可靠且價格實惠，1千多把在1天內就賣完，創下國造槍械首度商業出口紀錄。

據《聯合報》報導，國防部軍備局205兵工廠去年與美國野狼彈藥公司（Wolf Performance Ammunition）合作，將T91步槍的槍管、槍機、護木等主要零件銷往美國後，再由美商組合成「上半槍」銷售，產品名稱為「Wolf A1」，售價599美元（約台幣1萬8千多元）。

報導也提到，「Wolf A1」可和美軍M16/M4步槍的下半部（包括扳機、握把、槍托、保險/射速選擇鈕）做結合，從去年底推出以來，美國相關網站、雜誌都對Wolf A1有高度評價，近日來第一批上市就受到熱烈歡迎，1千多把在1天內就賣完。