花媽訪杜拜 DPW投資高雄興趣濃

高雄市長陳菊（中）前往杜拜環球港務集團（DPW）參觀。（高市府提供）

2017-04-10 11:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊應杜拜環球港務集團（Dubai Ports World，簡稱DPW）邀請，前往杜拜參訪，DPW主席蘇拉耶姆表達投資高雄的濃厚興趣，允諾率團回訪高雄，評估投資環境。

陳菊與高雄市議會議長康裕成等人，參訪DPW在傑貝阿里自由貿易港區的發展經驗，並參觀區內最早進駐物流公司GAC。

陳菊說，GAC提供貨物倉儲轉口、貨櫃集裝箱處理、產品加值及包裝認證等多元便利服務，成功建立全球物流平台，值得高雄學習借鏡。

陳菊等人也實地走訪拉希德港以舊港區建材資源打造出的綠建築－2014年新落成的第三號郵輪母港及遊艇碼頭，從該港成功推動新舊港區轉型及開發歷程中，吸取寶貴經驗。

陳菊表示，有效整合公私部門，以提升港區開發效能，是杜拜成功的主因。

陳菊強調，身為具有競爭力的港灣城市，高雄近年也致力於整合港區資源，並於今年3月29日成立港區土地開發公司，未來10年規劃陸續開發高雄舊港區及周遭135公頃土地，也期待亞洲新灣區能成為國際郵輪母港，吸引各國大型郵輪停泊，活絡高雄觀光旅遊及商業機能。

DPW主席蘇拉耶姆表達對高雄舊港區開發潛力的濃厚興趣，在花媽熱情邀約下，他允諾將運用其在商界影響力，組織杜拜的潛在投資商回訪高雄，並指示DPW政府事務總監Omar Al Muhairi擔任聯繫窗口，未來DPW將與高市經發局共同為高雄港區轉型開發及招商引資，尋求合作機會。