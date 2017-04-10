高市老人免費假牙今年已超額 衛生局長：努力找財源

2017-04-10 11:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市老人免費假牙申請超額﹗原規劃1799人、受理申請半個月就收到超過2000案﹔高市議員鍾盛有、劉德林今在議會提出質詢，衛生局長黃志中強調正進一步審核檢視，並積極找尋財源與評估後續作為。

高市議員鍾盛有指出，接到長輩反映，想要申請老人免費假牙，發現好像額滿、無法申請了。

衛生局長黃志中說明，3月1日起受理申請，3月15日就有超過2000件申請案，超過原規劃1799人，目前相關申請案仍在審核中。

黃志中表示，前年編列約2000人，結果申報人數不到1800，去年同樣規劃約2000人，申報人數達3000，今年估算1799，受理半個月已超過2000，每年起伏都不定，衛生局也在評析原因。

黃志中指出，因涉及預算編列，承辦單位除持續審核申請，也積極找尋可用財源，希望能滿足更多老人需求。