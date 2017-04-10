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盧嘉辰妻涉撞死騎士 死者家屬：事發8天後才聯絡

2017-04-10  11:50

〔即時新聞／綜合報導〕新北市前立委盧嘉辰的妻子吳麗香，在3月31日下午開車行經桃園市，於迴轉時和機車相撞導致機車騎士不幸身亡。死者家屬上網爆料，吳麗香在事發後都不聞不問，吳麗香對此澄清有聯繫家屬並願意捻香致意，但家屬今日稍早又再度怒控，吳麗香在案發後8天才打電話，而且還是他們先打過去要她別躲起來。

據《壹新聞》報導，死者家屬今日上午在桃園殯儀館等候解剖驗屍，一名女性家屬義憤填膺地怒吼「只求一個公道，不要讓她躲起來。」該名家屬表示，她是先打電話到土城區公所，請吳麗香同事轉告，要吳麗香不要躲起來，隨後家屬才接到吳打來關心的電話，但這時已經是事發後第8天了。

該名女性家屬還透露，吳麗香當時在電話中的確有說要來上香，但他們告訴她「星期一（今天）是解剖」，而吳麗香聞言後則說警察沒有通知她，所以她就不去了。

至於吳麗香先前則對此事澄清，她沒有不聞不問，也有致電給死者父親慰問，除了願意負起相關責任，也會到死者靈堂捻香。

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  • 前立委盧嘉辰（右）的妻子吳麗香（左），日前開車在桃園迴轉時不慎與機車碰撞，造成機車騎士死亡，死者家屬怒控吳麗香，在案發後第8天才打電話給家屬。（資料照）

    前立委盧嘉辰（右）的妻子吳麗香（左），日前開車在桃園迴轉時不慎與機車碰撞，造成機車騎士死亡，死者家屬怒控吳麗香，在案發後第8天才打電話給家屬。（資料照）

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