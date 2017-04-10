李凈瑜台胞證遭註銷 徐永明：拒入境將演變成國際事件

2017-04-10 11:18

［記者陳鈺馥／台北報導］非政府組織工作者李明哲在中國「被失蹤」邁入第23天，其妻李凈瑜原定今日搭機赴北京救夫，但海基會證實李凈瑜的台胞證已遭中國公安部註銷。對此，時代力量立委徐永痛批，「拒絕入境會演變成重大國際事件！」

徐永明認為，兩岸對於李明哲事件沒有好的協調，且中國處理方式漠視人權，完全不公布情況，連人關在哪裡也不對外說明，台灣人絕對無法接受這種人權標準。

徐永明認為，家屬李凈瑜要親自赴北京叩門，一旦李凈瑜被拒絕入境或無法成行，所引起的反彈將會非常大，將演變成重大國際事件，中國應認知事情嚴重性。

民進黨立委吳思瑤也批評，國際組織相當關注此事，中國不應繼續這種非法羈押外國人民的行徑，應立即放人，不能連最基本的會面都不准，陸委會要持續向中國溝通，提供必要的協助。