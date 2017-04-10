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時力、國民黨合作？雙方隔空互開這7條件

國民黨文傳會副主委胡文琦提出和時代力量合作的7點合作建議。（記者林良昇攝）

2017-04-10  11:14

〔記者林良昇／台北報導〕時代力量立委黃國昌和國民黨主席洪秀柱的隔空交火，引發「時力國民黨合作」的口水戰，時代力量發言人李兆立日前指，國民黨若要和時代力量合作，國民黨須先做7件事，國民黨文傳會副主委胡文琦今也提出7點合作條件，呼籲時力回到反對黨的監督制衡行列。

李兆立日前在臉書表示，若要時代力量跟國民黨合作，要先有7點條件，包括「將不當黨產全數捐回」、「拋開蔣家神主牌」、「放棄九二共識，拿掉『中國』國民黨」、「全力支持憲政改革及國家正常化」、「國會理性監督而非膝反射式杯葛」、「徹底學會使用Google」、「別再發出中二幻想新聞稿」。

李兆立諷刺，若國民黨達成7點，時代力量就會好好考慮，「讓KMT重回忠誠反對黨的行列，一起為進步改革而努力」。

對於李兆立提出的7點條件，胡文琦今早也提出與時力的7點合作建議，包括「將不符問政比例的政黨補助費全數捐出做公益」、「拋開蔡意神主牌不准再夜奔敵營」、「堅持318學運的共識，絕不能像柯建銘說的『已走到盡頭』」、「全面放棄『打假球』只有嘴巴說說的『國家正常化』行為」、「實現真正國會理性的在野監督監督力量，而非換了位子，就換了腦袋」、「好好Google一下時力以前究竟曾經說過什麼話、做過什麼承諾」、「時力發言人別在發出有中二病嫌疑的臉書回應」。

胡文琦說，若時力能做到以上真正向上提升的基本條件，國民黨願意好好考慮，讓時代力量不像創黨元老馮光遠擔心的只是變成「國運昌隆黨」，而能重新回到真正「反對黨」的監督制衡行列。

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