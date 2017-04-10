台胞證被註銷 李凈瑜報到櫃檯開記者會

目前已經確定李凈瑜因台胞證註銷今天無法前往北京，由於記者會11點20分，已有大批採訪記者現場守候，她本人還沒有到場。（記者姚介修攝）

2017-04-10 11:07

〔記者姚介修/桃園機場報導〕根據最新消息指出，原本預計下午搭機前往北京救援夫婿李明哲的太太李凈瑜，中國方面早在上星期就很明確通知相關單位會「拒絶她入境」，今天她若搭機，將會被航空公司以「沒有合法入境文件」拒絶她搭機。

原本李凈瑜預計搭乘長榮下午1點班機前往北京，目前大批媒體已在報到櫃檯守候，她將在上午11點20分召開記者會。