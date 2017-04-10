「綠能建設計畫」藍委痛批綁樁 將造成瓜棚無瓜
2017-04-10 11:03
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院「前瞻基礎建設計畫」編列8800億元經費，立法院國民黨團今日質疑在「綠能建設計畫」中有破壞農地、電價必漲、汙染無解、非核跳票4大隱憂，將造成企業出走、瓜棚無瓜，分明是用來綁樁的計畫。
國民黨立委曾銘宗質疑，台灣許多大企業表明要出走，綠能建設最後結果會造成農地被破壞、電價上漲、製造大量汙染，及非核家園的跳票，也會有缺電危機，雖然經濟部長李世光說今年不會限電，但危機仍有，這計畫儼然是政委張景深的綁樁計畫。
國民黨立委張麗善痛批，這是用舉債方式的特別預算，立法院上會期電業法修正後，把再生能源比率提升到20％，其中有73％是太陽能光電。而許多綠能預算編列疊床架屋，政府年度預算已編列256億元，特別預算又編列243.2億，其中162億元用在台南沙崙的綠能科學城，但這沒有迫切性，這是資源分贓，獨厚綠營台南市。
張麗善指出，綠能能否提供穩定電力，是否絕對不缺電要嚴格把關，尤其台灣多山地，適合太陽能發電土地僅5300公頃，想必會與農民來爭地，最後將會出現「雞舍裡無雞、瓜棚下無瓜」情況，況且太陽能板的製造本身是高汙染行業，會產生大量廢液，後端的太陽能板和廢棄蓄電池，也會產生大量廢棄物。
國民黨立委孔文吉認為，這是一個「錢坑法案」、「綁樁法案」，幾乎是舊瓶裝新酒，台灣只有5300多公頃土地可提供綠能使用，政府應好好規劃不能放棄高山地區，要調查看台灣高山能不能做為再生能源的發展中心，民進黨更不要好高騖遠，要讓公民充分參與，舉行公聽會也要讓縣市政府能夠參加。
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