「沖之鳥」首次工作小組會議 無結論待協商
外交部表示，台日雙方對於「沖之鳥」議題的立場不同，經過充分意見交換，促進相互的理解。雙方同意繼續溝通討論各項合作議題。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕台日昨下午在日本召開第1次關於「沖之鳥」海域的漁業合作工作小組會議。外交部今天發布新聞稿表示，台日雙方對於「沖之鳥」議題的立場不同，經過充分意見交換，促進相互的理解。雙方同意繼續溝通討論各項合作議題。
台日雙方去年11月，為了消除「沖之鳥」礁（日方稱為島）專屬經濟海域對立問題，首次設置「台日海洋事務合作對話會議」的對話機制，在東京召開會議。會議內容除「沖之鳥」漁業合作外，也包括海上搜救與海洋科技合作等議題，會後雙方僅同意成立工作小組，持續對話，並無具體成果。
外交部先前曾就「沖之鳥」爭議表示，在漁汛期來臨前，雙方「應可找到解決的辦法」，一般漁汛期在冬天東北季風停止後即開始。台灣亞東關係協會與日本公益財團法人日本台灣交流協會，昨天下午終於在東京召開「台日海洋事務合作對話」機制下的第1次「漁業合作工作小組會議」。外交部表示，包括漁業署、海巡署及外交部等單位人員，與日本台灣交流協會、水產廳、海上保安廳及外務省等單位人員，皆共同出席進行討論。
外交部指出，雙方在本次會議中，就各自關切的議題廣泛交換意見，包括鰻魚資源管理、小型鮪魚延繩釣漁船管理、北太平洋漁業委員會（NPFC）秋刀魚捕撈管理、《台日漁業協議》適用海域作業規則，以及「沖之鳥」附近海域作業等議題。
但針對「沖之鳥」議題，外交部表示雙方立場不同，經由充分意見交換後，對促進相互理解有幫助。台日雙方也同意，在維持友好及增進互信的原則下，將繼續就各項漁業合作議題溝通討論。據了解，雙方此次會談就「沖之鳥」爭議仍是各持己見，沒有達成共識，未來需要繼續努力協商，而除了「沖之鳥」外的事項，則待細節溝通。
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