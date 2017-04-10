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李凈瑜台胞證被註銷 海基會證實無法登機

2017-04-10  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲被中國依照「涉嫌危害國安」等事由逮捕，李妻李凈瑜預計在今日下午1時搭機前往北京搭救，但海基會發言人李麗珍證實，到機場的海基會人員已接獲航空公司的消息，李淨瑜不僅台胞證被註銷，航空公司也不會讓搭機。

據《蘋果日報》報導，海基會發言人李麗珍指出，海基會派人員要陪同李凈瑜前往北京，該職員到達機場後得到航空公司的通知，原來李淨瑜已被註銷台胞證。

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  • 要到北京救出丈夫李明哲的李凈瑜，台胞證卻遭到註銷。（資料照，記者王藝菘攝）

    要到北京救出丈夫李明哲的李凈瑜，台胞證卻遭到註銷。（資料照，記者王藝菘攝）

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