學生抗議校方報警 立委批打壓自由靈魂

立法委員許智傑認為，師大附中學生抗議導致公物毀損，校方卻說校規不能處理，只好報警，但明明該校校規就有相關懲處，睜眼說瞎話。（記者吳柏軒攝）

2017-04-10 11:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕「學校就是打壓自由靈魂！」台師大附中昨校慶，學生切斷司令台電源、垂掛白布條批：「校方雖猖獗、附中魂不滅」，遭學校認定校規無法處理只好報警，但立法委員今天痛批，指該校校規就有相關規範，校方睜眼說瞎話，除了教育思想不對，也不該把警察請入學校，當作威嚇學生手段。

台灣師範大學附屬高級中學昨70校慶，學生不滿校方而發起抗議行動，趁校長致詞斷電、垂掛「校方雖猖獗、附中魂不滅」等大幅白布條，事後被校方抓到，但該校秘書卻回應，學生觸犯毀損公物，行為達校規無法處理才報警，事後通知家長來，討論後暫時未提出告訴。

潘文忠：報警已過度、不適當

但學生抗議校方卻報警引發爭議，教育部今天赴立法院也遭立委質疑，多次詢問教育部長潘文忠，了解警察入校的界線，潘文忠強調，除非現行犯、有立即危險的情況才會請警方介入，這次事件附中報警已過度、不適當。潘文忠說，最源頭還是應該建立校園與學生互動，而教育人員也要盡到應有的輔導本分，未來會要求附中提出專案檢討報告。

立委蘇巧慧指出，附中校風開放，卻在校慶熱鬧時節讓警察入校，早期20年前附中學生也曾掛白布條抗議萬年國大代表，當時學生也只被請到訓導處說話，20年後學生抗議，這次校方竟主動邀請警察，對此感到事態嚴重，強烈要求未來不可再發生。

立委許智傑也點出，此事若不嚴肅處理，將來恐讓警察入校的事件層出不窮，且附中秘書說學生犯了校規無法處理的程度才報警，但查該校校規，早有故意毀損公物的懲處，非常懷疑校方思想，學生布條標語指稱附中魂不滅，顯然就是校方在打壓自由靈魂，認為教育部該持續檢討，校規有相關規範，也應啟動教育輔導，主動請警察就是教育思想不對，不能把警察請入學校，當作威嚇學生的手段。