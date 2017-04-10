爆著作權論戰 「柯P跌倒潮T」 遭控侵權
2017-04-10 11:46
「柯P跌倒潮T」一件要價390元，但才剛上市一天就發生侵權疑慮。（衣服圖擷取自「創八製衣」臉書粉絲團）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲7日視察世大運田徑場，下場試跑時卻重心不穩不慎跌倒，這一跌引起網友改圖熱潮，更有業者順勢推出「柯P跌倒潮T」，但現在卻傳出，拍下這張跌倒照的攝影師指控業者疑似涉嫌抄襲侵權。
柯文哲7日這一跌，不只網友瘋狂改圖轉傳，更有業者搶搭這股熱潮，把柯文哲爆摔跌倒的模樣印在T恤上，還幽默的配上英文「Never give up」當做標語和文案，衣服取名「柯P跌倒潮T」，一件要價390元，引起網友熱烈討論，不少人留言表示想買。
綜合媒體報導，這件潮T才剛推出短短一天，就爆發抄襲侵權的問題，有自稱拍下原照片的攝影師提出侵權質疑，他表示，「我本來以為T-Shirt剪影跟我拍的照片可能角度不一樣，也許是別家的照片，但我放大看，4、5個特徵幾乎跟我的照片相同」。
對於涉嫌抄襲侵權的質疑，「柯P跌倒潮T」設計師則回應，「應該是沒有吧，我只是單純的，就是說有這樣子的一個新聞，然後我們藉由這個資訊，做一個設計這樣子而已啊，可能就是剛好（很像）他那張，因為其實蠻多這樣子角度的照片」。
柯文哲：不收版權費、大家高興就好
有律師直言，就針對著作權來說，這有模糊地帶，恐怕得看法官自由心證。而「潮T主角」柯文哲本人則是毫不在意，表示「大家高興就好」，也不會向業者收取版權費用，只不過這一跌引發的熱潮和風波，恐怕他自己當初也沒想到。
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