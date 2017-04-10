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洪秀柱發夢「再執政」 徐永明嗆：根本是瘋了！

2017-04-10  11:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨日參加「捍衛八百壯士同心挺柱大會」，針對年金改革議題發言表示，國民黨不該提年改版本、國民黨想的是將來若執政，要如何能翻轉不公不義。對此，時代力量立委徐永明諷：「根本是瘋了！」

徐永明在臉書PO文砲轟洪秀柱「譁眾取寵」，並且寫道：「針對年金改革法案，國民黨前兩天才要求蘇嘉全院長召開協商，最後決定4/19時一定有版本可以開始審查法案，但國民黨主席洪秀柱今天晚上卻表示，國民黨不應該拿出版本，國民黨該想的是，如果未來順利執政，要如何翻轉。對於洪秀柱的說法，只能說根本是瘋了！」

徐永明更怒批：「洪秀柱為了討好既得利益，竟幫『八百壯士』等退休將領嗆聲，承諾未來會回復現行即要修正的不正義法律規定。奉勸洪秀柱和國民黨別耍花樣，年金改革相關法案最晚4月19日一定要開始審議。而18%退場等事宜，不可能政黨輪替後強行回復，洪秀柱的想法過度天真，且幼稚無比。」

此外，徐永明也直指，洪秀柱近日的言論「不禁讓人覺得是洪秀柱選黨主席的聲勢落後，所以才做一些譁眾取寵的政治語言」。

徐永明PO文：

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  • 徐永明針對年金改革議題痛批洪秀柱「譁眾取寵」。（資料照組合圖，左為記者林正堃攝、右為記者方賓照攝）

    徐永明針對年金改革議題痛批洪秀柱「譁眾取寵」。（資料照組合圖，左為記者林正堃攝、右為記者方賓照攝）

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