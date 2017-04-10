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前瞻計畫公聽會 第二場起邀縣市首長出席

2017-04-10  10:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟等六委員會今召開「前瞻基礎建設特別條例草案」首場公聽會，然而新北市經發局長施威全率領幕僚赴立院要求進場旁聽，卻因公聽會不開放旁聽而被擋在門外。國民黨立委批民進黨黑箱蠻幹，開會前藍綠立委就吵成一團，最後經藍綠協商，民進黨經濟委員會召委邱議瑩裁示讓已到現場的施威全及雲林縣政府官員入場，並裁示自第二場公聽會開始，會廣發邀請各縣市首長出席。

國民黨立委痛罵民進黨政府黑箱，上台後「昨是今非」，藍綠爭吵時，施威全卻悄悄進入公聽會場，讓邱議瑩大罵藍委不尊重委員會，並隨即請施出場。最後經協商，邱議瑩裁示讓施及雲林縣政府官員兩人入場。

邱議瑩表示，立院公聽會多數礙於場地未開放旁聽，但立院的所有會議現都全程網路直播，任何人都可透過直播了解公聽會進行，因此一開始沒接受任何旁聽，請依照議事規則；而公聽會的邀請必須在五天前發出通知，專家學者都是按各政黨比例做名單推薦。

邱議瑩也強調「公聽會全程直播，何來黑箱？」裁示自第二場次公聽會起的五場公聽會，都將廣發邀請各縣市政府首長出席公聽會。

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  • 立委邱議瑩。（資料照，記者陳志曲攝）

    立委邱議瑩。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 公聽會 前瞻計畫 旁聽 藍綠協商
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