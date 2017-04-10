| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

裁併公懲會？ 公懲委員：廢監察院和考試院時再檢討

公懲委員發函司改國是會議第二組召集人林子儀，反對裁撤公懲會。（記者項程鎮攝）

2017-04-10  09:34

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院擬將公務員懲戒委員會併入最高行政法院，引發公懲會反彈，公懲委員認為，公務員懲戒訴訟和行政訴訟的性質不同、不宜合併，且可能引發憲法爭議，因此應該等到未來考慮修憲廢掉監察院及考試院時，再一併檢討。

公懲會員郭仁和和洪政雄提出書面意見指出，公懲會已成立70年，是民眾信賴的「合憲法律制度」，如公懲會併入最高行政法院，可能引發行政訴訟採三級二審制，公務員懲戒卻採一級一審制的憲法爭議。

郭仁和和洪政雄認為，組織改造應有長遠計畫，不能短線操作，公懲會受理的案件與監察院相關，而監察院又一向在意院級的對等，公懲會併入最高行政法院，將不利於院際間的尊重與和諧，目前各界要求將五權改成三權的呼聲不斷，因此，「將來如修憲廢掉監察院和考試院」，屆時司法權掌理的公務員懲戒是否有存在必要，就可一併檢討。

廣告
  • 公懲委員主張，如修憲廢掉監察院及考試院時，再一併檢討裁撤公懲會。（記者項程鎮攝）

    公懲委員主張，如修憲廢掉監察院及考試院時，再一併檢討裁撤公懲會。（記者項程鎮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公懲委員 公懲會 監察院 考試院虛級化
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：裁併公懲會？ 公懲委員：廢監察院和考試院時再檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.