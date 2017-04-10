裁併公懲會？ 公懲委員：廢監察院和考試院時再檢討

公懲委員發函司改國是會議第二組召集人林子儀，反對裁撤公懲會。（記者項程鎮攝）

2017-04-10 09:34

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院擬將公務員懲戒委員會併入最高行政法院，引發公懲會反彈，公懲委員認為，公務員懲戒訴訟和行政訴訟的性質不同、不宜合併，且可能引發憲法爭議，因此應該等到未來考慮修憲廢掉監察院及考試院時，再一併檢討。

公懲會員郭仁和和洪政雄提出書面意見指出，公懲會已成立70年，是民眾信賴的「合憲法律制度」，如公懲會併入最高行政法院，可能引發行政訴訟採三級二審制，公務員懲戒卻採一級一審制的憲法爭議。

郭仁和和洪政雄認為，組織改造應有長遠計畫，不能短線操作，公懲會受理的案件與監察院相關，而監察院又一向在意院級的對等，公懲會併入最高行政法院，將不利於院際間的尊重與和諧，目前各界要求將五權改成三權的呼聲不斷，因此，「將來如修憲廢掉監察院和考試院」，屆時司法權掌理的公務員懲戒是否有存在必要，就可一併檢討。