將修卸任禮遇條例 段宜康酸：連戰沒得領啦

2017-04-10 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕政府力推年金改革，行政院修「政務人員退職撫卹條例」，讓前副總統連戰月退金可能將因此縮水不到18萬。民進黨立委段宜康在臉書表示，像前總統馬英九、前副總統吳敦義都是當幾年領幾年，但連戰卻因為有一個例外條款，讓他可以繼續領18%跟月退金一輩子，因此將修《卸任總統、副總統禮遇條例》，段宜康也酸說，修了禮遇條例，連戰沒得領了啦！

段宜康指出，連戰可以領退休俸一輩子的關鍵不在於《政務人員退職撫卹條例》，而是《卸任總統副總統禮遇條例》中，2000年3月國民黨輸掉執政權，但在立法院國民黨仍是多數情況下，提案通過把《卸任總統禮遇條例》改成《卸任總統副總統禮遇條例》，讓黨主席連戰可以享受各種「禮遇」。

段宜康表示，例外條款不但保障連戰可以繼續領18趴，還讓連爺爺就像變魔術一樣，領得比李登輝、甚至時任的副總統呂秀蓮多，到現在領了將近17年。

段宜康也說，民進黨立委劉世芳抓到關鍵，因此將提案修《卸任總統副總統禮遇條例》，把卸任禮遇金刪減到每月只剩8萬元，更重要的是，刪除第3條的例外規定，讓大家一律平等。

段宜康最後酸說，修完禮遇條例之後，「連戰還可以領多少？沒得領了啦！連爺爺的額度早就用完，領得很撐了，請他休息吧」。