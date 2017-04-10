救夫遭掮客威脅 陳芳明批「北京豈能以綁匪自居？」

台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，李妻李凈瑜（右二）搭機直飛北京營救丈夫。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-10 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲在中國被失蹤，遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，他的妻子李凈瑜今將搭機直飛北京營救丈夫。李凈瑜表示，有某位掮客對她表示，只要乖乖低調配合，李明哲很快就會被釋放。對此，政大台文所教授陳芳明痛批「難道北京是以綁匪自居」。

本報報導，李凈瑜指出，4月7日某位兩岸掮客帶來一份李明哲書寫的影印本，但內容絕對是在「非自由意志」之下配合寫的。李凈瑜表示，該位掮客一再對她說，只要她乖乖低調配合，李明哲很快就會被釋放，該掮客還強調，她應該把對方當作綁匪，對方也不談法治的。他手上救過20幾條人命，「你要我幫助你，就立刻取消飛北京。否則我就愛莫能助。」

對此陳芳明在臉書表示，李凈瑜赴北京出發前接到掮客放話要求低調配合，否則撥放李明哲認罪影片，陳批「這到底是怎樣的政權？」陳芳明認為親人遭到逮捕，家人前往探望是天經地義，北京卻動員掮客作梗。陳質疑：「難道北京是以綁匪自居，還要經過買辦來疏通」。陳芳明感嘆：「中國果然沒有法律嗎？果然還停留在封建時期的落後階段嗎」？