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民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將

台中市長林佳龍。（資料照，記者張菁雅攝）

2017-04-10  07:02

〔即時新聞／綜合報導〕艾普羅民調4月6日進行「台中市長滿意度調查」，結果顯示台中市長林佳龍在滿意度和喜歡度上都破5成，至於2018年市長選舉，林與國民黨3位可能人選相較，在民調上都有著大幅領先。

《中國時報》報導，艾普羅民調在4月6日進行「台中市長滿意度調查」，針對2018年市長選舉，林佳龍與立委江啟臣支持度分別為47％和23.5％、林佳龍與立委盧秀燕為44.7％和28.5％、林佳龍與前台中市副市長蕭家淇為48.5％和21.8％，都有著不小的領先。

報導指出，就滿意度與喜歡度而言，受訪民眾有55.2％滿意林佳龍施政表現，喜歡林佳龍的有59.1％。

有效樣本712人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.7％。

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